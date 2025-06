Santanchè incontra il commissario Ue per il turismo Tzitzikostas

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha incontrato, nell’ambito del vertice comunitario sul settore turistico, il commissario europeo per i Trasporti Sostenibili e il Turismo Apostolos Tzitzikostas. Nel corso del bilaterale, il ministro Santanchè ha condiviso le priorità strategiche dell’industria turistica italiana: dalla destagionalizzazione e distribuzione dei flussi a un approccio olistico pienamente integrato con le altre politiche, passando per transizione digitale e intelligenza artificiale, fino alla Banca Dati Strutture Ricettive, all’impegno dell’Italia nel progetto Deploytour e l’attenzione alla revisione della direttiva viaggi a pacchetto.

“Linea di budget, investimenti sulla qualità, attivazione di narrative positive sul turismo, regolamentazione delle recensioni online, revisione equilibrata della direttiva pacchetti – dichiara il ministro Santanchè a margine del bilaterale -. Sono queste le direttrici condivise con il commissario Tzitzikostas da seguire per sostenere in maniera solida e integrata la strategia UE per l’industria turistica”.

