Santanchè “Giuli? Perché si dovrebbe dimettere?”

MILANO (ITALPRESS) - "Non capisco perché il ministro Giuli si dovrebbe dimettere. Non mi sembra che sia emerso nulla a suo carico. E' una persona assolutamente corretta e trasparente". Lo ha detto il ministro Daniela Santanchè a margine di un evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni. (ITALPRESS). xm4/abr/gsl