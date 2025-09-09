Santanchè “Con la detassazione delle mance oltre mille euro in più nelle buste paga”

ROMA (ITALPRESS) – “La detassazione voluta dal Governo Meloni ha già dimostrato i suoi effetti positivi, portando oltre mille euro in più nelle buste paga dei lavoratori del settore turistico. Questo intervento, a cui si è ispirato anche l’Amministrazione Trump, rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento dell’economia e il miglioramento delle condizioni lavorative. E la somma aumenterà ancora se gli esercenti, dai ristoranti agli hotel, abiliteranno correttamente i loro POS. Sul tema, abbiamo attivato un tavolo di lavoro volto a facilitare le procedure di attivazione dei pagamenti elettronici”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè nel commentare i dati del CAF ACLI pubblicati ieri sul Sole 24 Ore.

“Al tempo stesso, è necessario sensibilizzare gli utenti sull’importanza di pagare le mance tramite carta di credito anziché in contanti, che non vengono tracciati. Stiamo predisponendo una campagna dedicata per informare gli utenti della possibilità di corrispondere le mance tramite POS, contribuendo così all’incremento delle retribuzioni del personale. Questo non solo contribuirà a garantire un reddito più elevato per i lavoratori, ma promuoverà anche la trasparenza e la legalità nel settore. Continueremo a lavorare per creare un ambiente favorevole al turismo e al benessere di tutti coloro che ne fanno parte”, conclude.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).