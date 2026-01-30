Santanchè “Altri 54 milioni per il piano casa per i lavoratori del settore turistico”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero del Turismo, come annunciato ieri dal ministro Daniela Santanchè, ha pubblicato il nuovo bando relativo al piano casa per i lavoratori del settore. “Con questi ulteriori 54 milioni di conto capitale, portiamo avanti il nostro piano di housing sociale da 120 milioni complessivi in favore di lavoratori e imprenditori del settore, dopo il grande successo riscosso dal primo bando di parte correnteche ha registrato 291 domande per un totale di 65 milioni di contributi per 68 mila posti letto a prezzi calmierati -, la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine mese. È un tema al quale rivolgiamo particolare attenzione perché è vero che il salario è importante, ma anche la casa è fondamentale per la dignità di chi lavora e la qualità della vita”, ha detto il ministro Santanchè.

L’Avviso sulle Staff House Capitale (Titolo II) spiega come ottenere agevolazioni per migliorare o completare immobili destinati a ospitare lavoratori del settore turistico, compresi i dipendenti di ristoranti e bar. Sono disponibili 54 milioni di euro tra il 2025 e il 2027 in contributi a fondo perduto per le imprese turistiche. Le spese ammissibili includono: lavori di riqualificazione e ammodernamento delle staff house; acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi nuovi; consulenze per piccole e medie imprese legate agli interventi finanziati; consulenze ambientali ed energetiche collegate agli investimenti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE