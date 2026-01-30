Santanchè “Altri 54 milioni per il piano casa per i lavoratori del settore turistico”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministero del Turismo, come annunciato ieri dal ministro Daniela Santanchè, ha pubblicato il nuovo bando relativo al piano casa per i lavoratori del settore. “Con questi ulteriori 54 milioni di conto capitale, portiamo avanti il nostro piano di housing sociale da 120 milioni complessivi in favore di lavoratori e imprenditori del settore, dopo il grande successo riscosso dal primo bando di parte corrente – che ha registrato 291 domande per un totale di 65 milioni di contributi per 68 mila posti letto a prezzi calmierati -, la cui graduatoria sarà pubblicata entro fine mese. È un tema al quale rivolgiamo particolare attenzione perché è vero che il salario è importante, ma anche la casa è fondamentale per la dignità di chi lavora e la qualità della vita”, ha detto il ministro Santanchè.

L’Avviso sulle Staff House Capitale (Titolo II) spiega come ottenere agevolazioni per migliorare o completare immobili destinati a ospitare lavoratori del settore turistico, compresi i dipendenti di ristoranti e bar. Sono disponibili 54 milioni di euro tra il 2025 e il 2027 in contributi a fondo perduto per le imprese turistiche. Le spese ammissibili includono: lavori di riqualificazione e ammodernamento delle staff house; acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e arredi nuovi; consulenze per piccole e medie imprese legate agli interventi finanziati; consulenze ambientali ed energetiche collegate agli investimenti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).