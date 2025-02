NAPOLI (ITALPRESS) – Festa in Comune a Napoli per Andrea Settembre che viene premiato dai vertici di Palazzo San Giacomo a una settimana esatta dalla vittoria al Festival di Sanremo 2025 nella finale della categoria Nuove Proposte. Gremita la Sala Giunta per applaudire al 23enne cantautore partenopeo autore del brano “Vertebre”, al quale viene consegnata una targa dal sindaco Gaetano Manfredi, accompagnato dal delegato per l’industria musicale e l’audiovisivo, Ferdinando Tozzi, e dalla presidente del Consiglio comunale, Enza Amato. “Ad Andrea Settembre, figlio di Napoli, in segno di gratitudine ed ammirazione per il prestigioso traguardo conseguito, per aver rappresentato la città nella gara canora più prestigiosa del Paese” si legge sul dorso del riconoscimento dove non mancano gli auguri al giovanissimo artista “per un futuro luminoso nel mondo della musica”.

“La vittoria di Settembre è stata uno straordinario successo di pubblico, di critica e siamo veramente felici di premiarlo oggi perchè è un modo di manifestargli l’affetto e il sostegno della città” spiega a margine della consegna della targa Manfredi che già immagina Settembre come un altro “testimonial nel pantheon di una ‘Napoli Città della Musicà che ospita tanti eventi e che guarda a tutte le tendenze, tutti i gusti e tutte le generazioni”. “Io Settembre l’ho visto crescere fino a raggiungere questo successo – racconta ancora il sindaco -. Il consiglio che gli ho dato è di continuare a essere se stesso. La sua forza è la sua normalità: in un mondo fatto di eccessi, le persone normali sono i veri rivoluzionari”.

Sinceramente emozionato, con un grande sorriso stampato sul volto, Andrea ringrazia più e più volte istituzioni, giornalisti, ma anche familiari, staff e amici che lo aspettavano a San Giacomo: “Sono onorato, la prima parola è questa” – dice il 23enne -. Dopo Sanremo – prosegue – non ero ancora tornato nella mia bellissima città che mi è mancata tanto, vorrei abbracciare personalmente tutte le persone che mi hanno sostenuto durante questa esperienza. Sono contentissimo”. Nelle sue parole si sente chiaramente quanto sia saldo per Settembre il rapporto con le sue radici: “E’ fortissimo – confessa -. Penso che chi è napoletano può capire quanto siamo legati alla nostra città, alle nostre origini: a me piace metterle nella musica, il mio modo di vedere la vita è stato influenzato da Napoli, i rapporti umani, il modo di viverli, l’affetto, il calore, l’empatia. Mi piace molto mettermi nei panni delle altre persone quando scrivo ed è una cosa che mi ha insegnato soprattutto Napoli. Sono contento di aver portato un pezzo di me e un pezzo di questa città sul palco dell’Ariston”.

A proposito di Sanremo, l’esperienza, oltre al “bel leoncino da sistemare da qualche parte a casa”, “mi ha insegnato molto sia a livello personale ma soprattutto a livello professionale e artistico. Ho imparato tante cose, ma ho 23 anni, sono giovane, e ne devo imparare ancora tante” ammette Settembre prima di fissare i prossimi appuntamenti: “Aspetto tutti al mio concerto, l’11 aprile alla Casa della Musica. Ci divertiamo cantando e nel frattempo è uscito il mio EP, già sto scrivendo nuove cose, sarà un bel anno pieno di musica”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).