Sanremo, Tommaso Paradiso “Questa classifica è un po’ la storia della mia vita”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Ho aspettato che uscisse la classifica, poi sono andato a letto". Tommaso Paradiso racconta di aver seguito l’esito della serata di ieri, che l'ha visto tra i primi 5, con distacco: "Un po’ ci tieni, però alla fine sono contento così". E aggiunge: "È un po’ la storia della mia vita", tra attesa e misura. xg8/mgg/mca2