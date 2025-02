SANREMO (ITALPRESS) – Gabry Ponte apre la serata finale del Festival di Sanremo con la canzone “Tutta l’Italia”, sigla di questa edizione del Festival. Sul palco ballerine e musicisti. Co-conduttori Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. La prima cantante a esibirsi è Francesca Michielin. Sul palco dell’Ariston anche il cantautore Antonello Venditti, per ricevere il Premio alla Carriera. Kekko Silvestre dei Modà ha dedicato l’esibizione al suo amico Cash (Vito Cascella), scomparso 2 anni fa. La band è in gara con il brano “Non ti dimentico”.

Alberto Angela, ospite della serata finale del festival di Sanremo per presentare la puntata speciale di “Ulisse” dedicata ai 100 anni della nascita di Andrea Camilleri,

ricorda le sue canzoni sanremesi, come “Vita spericolata”‘ di Vasco Rossi e “Terra promessa” di Eros Ramazzotti. A proposito di quest’ultima dice: “In questo brano si parla della speranza di un futuro dove far crescere i pensieri. Ora vedo timore, io dico ai ragazzi: ‘credete nel futuro”.

L’ordine d’uscita dei cantanti: Francesca Michielin, Willie Peyote, Marcella Bella, Bresh, Modà, Rose Villain, Tony Effe, Clara, Serena Brancale, – Brunori Sas , Francesco Gabbani, Noemi , Rocco Hunt, The Kolors, Olly, Achille Lauro, Coma _Cose, Giorgia, Simone Cristicchi, Elodie, Lucio Corsi, Irama, Fedez, Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento, Joan Thiele, Massimo Ranieri, Gaia, Rkomi, Sarah Toscano.

