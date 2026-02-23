Sanremo, Laura Pausini “Non ho paura, sono solo emozionata”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Non mi sono mai sentita così come oggi". Laura Pausini racconta perché ha accettato di entrare nel cast della conduzione del Festival, ringraziando Carlo Conti per la "serenità" e la professionalità che le ha trasmesso. "Quando vedevo la scritta Sanremo avevo pronto il Lexotan, oggi non ho paura e sono solo emozionata nel senso più gioioso del termine". xg8/sat/mca2