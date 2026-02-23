Sanremo, La Russa “Conti trovi il modo per una presenza riparatoria di Pucci”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho visto la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo. Ha correttamente detto che Pucci era stato invitato senza pressione da parte di alcuno per sua scelta, e che ha deciso lui di non andare a seguito delle intollerabili accuse, minacce, aggressioni che gli sono state rivolte da chi lo accusava in sostanza di non essere di sinistra. E capisco Pucci, capisco che non abbia voluto mettere a rischio la propria immagine di professionista di fronte a chi magari poteva fargli un agguato nella serata di Sanremo. Ma da parte del conduttore Conti mi aspetto qualcosa di più che dire "Vabbè, pazienza ha deciso lui". Mi aspetto magari una sorpresa". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video su Facebook. "Ci sono tanti modi per ripagare della ingiusta sofferenza e dell'ingiusto obbligo di rinuncia che ha costretto Pucci a gettare la spugna. Ci sono tanti modi per ripagarlo, sta al conduttore trovarne uno, per fare comunque risultare in qualche modo la presenza riparatoria da parte di Pucci", prosegue La Russa. sat/gtr (Fonte video: profilo Facebook di Ignazio La Russa)