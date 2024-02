Sanremo, Diodato “Fischi a Geolier? Non credo sia antimeridionalismo”

SANREMO (ITALPRESS) - I fischi a Geolier, dopo la vittoria di ieri nella serata delle cover al festival di Sanremo, "non credo siano dettati dall'antimeridionalismo. Se la gara era tra Angelina e Geolier, Angelina non mi pare sia di Milano". Lo dice Diodato, in sala stampa a Sanremo, commentando la reazione del pubblico alla vittoria di Geolier. xg8/mgg/