Sanremo, Conti “Sul parco dell’Ariston ritorna Bianca Balti”. E sul futuro: “Dopo questi due anni mi fermo”

ROMA (ITALPRESS) – Bianca Balti torna al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti nei “Cinque minuti” di Bruno Vespa, in onda questa sera su Rai1: “È una grande gioia per me ospitare di nuovo, nella serata di venerdì, Bianca Balti, Questa grande donna tornerà sul palco dopo un anno per raccontarci questo anno di grande forza e grande energia”.

A proposito di donne, il conduttore ha annunciato che martedì, nella prima serata del Festival, “l’ospite d’onore sarà una signora di 106 anni che 80 anni fa, il 2 giugno 1946, votò per la prima volta nel referendum per scegliere la monarchia o la Repubblica. È il nostro modo per festeggiare gli 80 anni della Repubblica”. Il cui presidente, Sergio Mattarella, la scorsa settimana ha ricevuto al Quirinale i cantanti del Festival: “È stata la prima volta. Il presidente ci ha onorato di questo incontro e ha detto parole importantissime per tutto il settore. I ragazzi e le ragazze quando sono usciti dal Quirinale erano molto orgogliosi, hanno sentito la responsabilità delle parole del presidente. Anche la musica pop, la musica leggera, è cultura”.

Sollecitato da Vespa, che ha citato i 13 Festival condotti da Pippo Baudo, Conti ha confermato che questo è il suo ultimo Festival di Sanremo. Almeno per ora: “Per ora bastano i cinque che ho fatto. Dopo questi due anni mi fermo un attimo. Poi, come diceva un mio illustre concittadino, ‘del doman non v’è certezza’”.

Ancora su Baudo, come talent scout con all’attivo nomi del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Andrea Bocelli: “Io sono fortunato perché anche nei miei Festival c’è stata qualche bella scoperta. Penso a Ermal Meta, Gabbani, Irama, Mahmoud, tutti nati dalle Nuovo Proposte. Poi Serena Brancale… sono stati anni particolarmente fortunati”.

Uno sguardo al palco, poi tra chi c’è (“Can Yaman, Achille Lauro, Irina Shayk, una bella squadra, anche quest’anno ho voluto condividere il palco con tanti colleghi, tanti amici, tanti mondi diversi ma quest’anno con un filo conduttore che è Laura Pausini, una grande star che tutto il mondo ci invidia”) e chi, invece, ha deciso di non esserci come Andrea Pucci: “È successa la cosa più semplice del mondo. Io, in piena autonomia come in tutti questi anni, come ogni direttore artistico del Festival di Sanremo, ho invitato Andrea che era stato all’arena di Verona a ricevere il “Biglietto d’oro”, era stato a “Zelig”, è venuto anche ospite da noi. Riempie i teatri, fa ridere e l’ho invitato. Il marchio Sanremo, però, fa gola per parlare e spesso sparlare”. y

La rinuncia, aggiunge Conti, “è stata una sua scelta personale. Ricordiamo cosa è successo a un fuoriclasse come Crozza che su quel palco non riuscì ad andare avanti. Gli è presa la paura che non tutti lo volessero su quel palco e potesse esserci una contestazione mentre era in scena”.

Il conduttore ha chiuso il suo intervento a “Cinque minuti” annunciando che sabato 7 e sabato 13 marzo condurrà su Rai1 due serate di “Sanremo Top” “per ripercorrere le classifiche e vedere come stanno andando i brani di Sanremo in Hit Parade”.

