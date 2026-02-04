Sanremo, Carlo Conti “Il 13 febbraio io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti da Mattarella al Quirinale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica”. Lo annuncia in un video su Instagram Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della manifestazione canora. “Venerdì 13 febbraio, io, Laura Pausini e i big in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale. È ovviamente una gioia immensa, un grande onore ed una grande emozione” conclude Conti.

