Sanremo, Can Yaman “Ho cercato di non pensarci altrimenti mi emozionavo”

SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) - "Se pensavo mi emozionavo troppo, ho cercato di non pensare". Can Yaman racconta l’arrivo al Festival dopo le riprese di una serie in Spagna: "Sono arrivato alle 2 di notte, ero stanchissimo ma felice". Sui controlli antidroga in Turchia chiarisce: "Erano verifiche di routine, ho risultato negativo e mi hanno dimesso in meno di 24 ore". xg8/ads/mca2