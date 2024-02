Sanremo, Angelina Mango “Con ‘La Rondine’ omaggio a mio padre”

SANREMO (ITALPRESS) - "Oggi è stata una prova importante perchè ci sono molti più punti scoperti di me. Anche se tendo sempre ad arrivare sul palco nuda, voglio affrontare questa giornata con l'animo in pace, con l'obiettivo di fare un omaggio rispettoso e spero di farlo in modo elegante". Lo ha detto, in sala stampa a Sanremo, Angelina Mango che stasera proporrà “La rondine”, successo di Pino Mango, il padre di Angelina, scomparso nel 2014. xg8/mgg/gtr