SANREMO (ITALPRESS) – Il 75° festival di Sanremo si apre nel ricordo di Ezio Bosso. Problemi di audio si sono verificati proprio all’inizio: dopo che Carlo Conti aveva cominciato a ricordare Bosso l’audio è scomparso per qualche secondo. La prima cantante a esibirsi è stata Gaia. I co-conduttori della serata sono Gerry Scotti e Antonella Clerici. “Grazie Carlo perché con la tua persona, i tuoi collaboratori, tutto il personale di Sanremo, mi avete fatto sentire importante. A me che ho fatto della mia vita il simbolo della semplicità. Grazie di cuore, vi voglio bene”, ha detto Scotti. Il festival rende omaggio a Fabrizio Frizzi. Antonella Clerici si commuove durante il tributo, accolto dagli applausi. La prima standing ovation è per Simone Cristicchi che ha cantato “Quando sarai piccola” dedicata alla madre. Un videomessaggio del Papa viene trasmesso durante la serata. “La musica è bellezza, è strumento di pace”, dice il Pontefice. “La pace è possibile. Cercate di vivere delle belle serate”.

– foto Ipa Agency-

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]