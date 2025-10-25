Sanremo 2026, Conti ufficializza Nicola Savino al Dopofestival

MILANO (ITALPRESS) – Carlo Conti è uno dei grandi protagonisti del pomeriggio di incontri nella seconda giornata de Il Festival dello Spettacolo – il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento, che ieri ha preso il via negli spazi del Superstudio Più a Milano.

Il Direttore Artistico della 76esima edizione del Festival di Sanremo ha ufficializzato la conduzione del prossimo Dopofestival: “Il Dopofestival lo farà Nicola Savino che – ha aggiunto Conti – a gennaio presenterà anche quattro puntate speciali di Tali e Quali”. Scherzando con il Direttore di TV Sorrisi e Canzoni Aldo Vitali, alla domanda “Devo tenere libere 26 pagine, una per ogni cantante, o ne tengo qualcuna in più nel numero del giornale dedicato a Sanremo?”, Conti ha risposto: “Un paio in più le terrei…”.

Conti ha parlato pure del lavoro di selezione dei brani musicali: “Questo è il momento più difficile, quello in cui dico “questa canzone sì, questa no”, è come completare un puzzle, un bouquet di fiori per capire quali colori e sapori ci stanno… Sento molto questa responsabilità. Una volta fatto questo, inizia la parte televisiva, ed è tutto più semplice. Annunciate le canzoni penso a come impostare le serate”. Infine, il ricordo di Pippo Baudo con un lungo applauso della sala gremita: “Ancora oggi facciamo il Festival di Sanremo su come l’ha impostato Pippo”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).