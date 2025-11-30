ROMA (ITALPRESS) – Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez e Masini, Leo Gassmann, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samural Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, Jay-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Lda e Aka7, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patty Pravo. Sono questi i 30 big in gara al Festival di Sanremo 2026, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio. Li ha annunciati il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 13.30.

“Tanti sapori diversi, spero che questa edizione sia fortunata come quella dello scorso anno con la speranza di avere ampliato il ventaglio dei gusti degli spettatori. Spero ci sia tanta buona musica e hit che restino nella storia della nostra musica”, ha detto Conti.

