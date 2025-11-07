Sanremo 2026, Carlo Conti “Fosse per me porterei 40 cantanti in gara”

MILANO (ITALPRESS) – “Fosse per me ne porterei 40, ma credo di non riuscire a stare nel limite che ci siamo dati, arrivando almeno a 28. Anche quest’anno è veramente difficile, faccio fatica a dormire la notte”, ha detto Carlo Conti parlando in occasione della presentazione di Sanremo Giovani del Festival che prenderà il via il 24 febbraio e che, quasi sicuramente, andrà oltre i 26 big sul palco. Sulla comunicazione dei Big in gara, ha chiarito: “Vorrei farla il 23 novembre, ma stanno ancora arrivando i ritardatari, quindi ho bisogno di una settimana d’insonnia in più. Probabilmente arriverò al 30”. E sulle indiscrezioni della presa di distanza di alcuni artisti, tra cui Tiziano Ferro, Annalisa e i Pooh, ha aggiunto: “Il Festival di Sanremo è quella meravigliosa panna montata che inizia finalmente a montarsi. Spero che poi, nel momento dell’annuncio dei Big, ci siano polemiche perché tutto questo, come ci ha insegnato Baudo, serve a creare Sanremo”. E ancora: “Il fatto che ogni giorno ci sia un pettegolezzo fa parte del gioco. E’ un ‘carrozzone che va avanti da sé’ (la citazione è dal brano “Il carrozzone” di Renato Zero, nda), per modo di dire, ma è proprio, come si dice dalle mie parti, il bello del Festival. Vorrei che tutti i giorni ci fossero due o tre di questi scoop, perché vuol dire che Sanremo è sempre vivo”.

Vivo soprattutto senza le eliminazioni che “non fanno bene né al Festival né alla discografia. Vogliamo che tutti abbiano pari esposizione”, ha chiarito Fasulo a chi gli aveva chiesto se non fosse il caso di ripristinare il meccanismo.

– foto IPA Agency –

