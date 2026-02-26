ROMA (ITALPRESS) – La seconda serata del Festival di Sanremo totalizza una media del 59,5% con 9 milioni e 53 mila spettatori (total audience).

Nella seconda serata con Carlo Conti e Laura Pausini passano sul palco in veste di co-conduttori Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo Petrolo. Sono invece stati Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini, Ermal Meta ad aggiudicarsi la top 5 della classifica, scaturita dal televoto e dal voto della giuria delle radio sui 15 big che si sono esibiti. Questa sera, nella terza serata, si esibiranno gli altri 15 artisti in gara.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).