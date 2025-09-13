Sanna “Il biometano rappresenta una delle soluzioni più concrete per la transizione energetica”

TREVI (PERUGIA) (ITALPRESS) – “Il biometano rappresenta una delle soluzioni più pronte e concrete per la transizione energetica italiana, capace di coniugare decarbonizzazione, industrializzazione e valorizzazione della filiera agricola e sicurezza energetica”. Lo ha affermato Claudio Sanna, Ceo di Elevion Group Italia, intervenendo a un panel nell’ambito delle Giornate dell’energia e dell’economia circolare di Trevi.

Sanna ha ricordato come il settore sia già fortemente strutturato, con oltre il 97% del contingente assegnato e 560 progetti autorizzati, in gran parte agricoli. “Questi numeri – ha sottolineato – testimoniano la vitalità di una filiera che può generare valore diffuso, investimenti sul territorio e nuova occupazione”.

Secondo Sanna “rafforzare le connessioni tra energia, comunità e tecnologia significa non solo garantire gli obiettivi nazionali di produzione di biometano – dai 2,3 miliardi di mc previsti dal Pnrr al 2026 ai 5,7 miliardi del Pniec al 2030 – ma anche rendere il Paese più competitivo e resiliente”.

Per il Ceo di Elevion Group Italia, il contributo delle imprese può essere decisivo: “Il nostro impegno è mettere a disposizione competenze integrate e soluzioni concrete per facilitare la transizione, supportando sia le aziende sia i territori in un percorso che richiede pragmatismo, collaborazione e innovazione. Elevion Group – ha concluso Sanna – vuole essere un partner di lungo periodo per istituzioni, comunità e imprese, offrendo strumenti che aiutino a trasformare le sfide della transizione in opportunità di crescita sostenibile, con ricadute positive sull’intero sistema Paese”.

