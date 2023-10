Sanità, Schifani “lavoro per gli interessi dei siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) - Sulle nomine dei manager della sanità “Leggo dalla stampa, infatti ho deciso di non leggere più certa stampa perché leggo dei teatrini che non esistono. Io preferisco lavorare, come mio costume, e cerco di fare al meglio gli interessi dei siciliani. I teatrini li lascio a chi pur di riempire un pezzo se le inventa o scrive gossip. Non sono abituato a questo tipo di stampa. Io vengo da un altro sistema”. Così il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani durante la firma del protocollo di legalità per la pro­get­ta­zio­ne e la rea­lizza­zio­ne del nuo­vo ospe­da­le di Pa­ler­mo Nord-Polo Oncoe­ma­to­lo­gi­co. “La Giunta farà il proprio dovere, lavorerà ed esaminerà attentamente i curricula di tutti i 49 dirigenti condivisi dalla Commissione che ha lavorato con grande rigore e che è composta da persone di grandissimo rilievo e garanzia di terzietà". xd6/tvi/gtr