Sanità, l’Asp di Siracusa avvicina la prevenzione ai cittadini

SIRACUSA (ITALPRESS) - Ha preso il via dal comune di Ferla il programma dell’Asp di Siracusa per lo screening oncologico, in occasione dell'"Ottobre Rosa". Un’Unità mobile con mammografo e personale tecnico e medico specializzato sosterà davanti ai Poliambulatori e alle Guardie Mediche di diversi comuni della provincia per agevolare le donne che rientrano nella fascia di età 50-69 anni a sottoporsi allo screening. f40/sat/gtr