Sanità, la Sicilia accelera sulla prevenzione

PALERMO (ITALPRESS) - In Sicilia si stima che vivano oltre 200.000 persone con diagnosi di tumore, il 4% dell’intera popolazione. Ogni anno nell’Isola si registrano in media 23.400 nuovi casi, esclusi quelli della pelle non melanoma. Almeno la metà potrebbe essere evitata intervenendo correttamente sugli stili di vita e attuando buone pratiche di prevenzione. Sono alcuni dei dati emersi da un convegno che si è svolto a Palermo e che ha messo a confronto oncologi, epidemiologi, vertici dell’assessorato della Salute, Istituzioni scolastiche, medici di medicina generale. sat/gsl