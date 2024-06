Sanità, Gibertoni “S.Orsola all’avanguardia in Europa”

BOLOGNA (ITALPRESS) - "uExplorer si pone nell'ottica non solo della diagnosi, ma anche come offerta nuova nel panorama europeo sulla ricerca". Lo afferma Chiara Gibertoni, direttore generale dell'Irccs Sant'Orsola di Bologna, in merito all’avvio delle attività del sistema uExplorer, apparecchiatura innovativa per la PET/CT. col/sat/gsl