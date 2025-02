FIRENZE (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani è stato quest’oggi in visita a Volterra per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in programma nella città toscana. Si tratta di importanti interventi che andranno ad incidere fortemente sulla sanità territoriale di tutta l’Alta Val di Cecina per un investimento di circa 34 milioni di euro. “Quello di stamattina è stato un sopralluogo importante perchè da parte della Regione c’è molto interesse per la sanità di questo territorio ed è mia intenzione rilanciarla – ha sottolineato Giani -. Infatti in Alta val di Cecina abbiamo dirottato molte risorse del Pnrr e altri investimenti ex art. 20 per oltre 30 milioni di euro. Impegni presi che si stanno concretizzando e che contribuiranno allo sviluppo dell’ospedale che sta diventando un punto di riferimento anche in Valdera, la presenza dei sindaci Franconi e Santi è fondamentale per rafforzare ulteriormente la sinergia tra le due zone”.

Il consolidamento antisismico, spiega un comunicato stampa, interessa anche l’edificio Cisalpino, attuale cabina di trasformazione di energia elettrica che assicura la continuità di erogazione dell’energia elettrica all’intera area ospedaliera, fondamentale anche in caso di evento sismico. “Gli investimenti in Alta val di Cecina sono fondamentali – ha affermato Maria Letizia Casani, direttrice della Asl Toscana nord ovest – perchè i dati di attività ci confermano che l’ospedale è in continua crescita. Sono in aumento gli accessi al pronto soccorso, nel 2024 sono stati 8214 conto i 7311 dl 2023, in crescita anche i ricoveri, le prestazioni radiodiagnostiche e gli interventi chirurgici, del 140% rispetto al 2019 e di un ulteriore 4% rispetto al 2023”.

“Per quanto riguarda la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza- ha continuato Casani – a causa dell’aumento dei costi del materiale abbiamo dovuto rimodulare il progetto del parcheggio che sarà a raso, mentre nulla cambia per la costruzione delle nuove strutture. Infatti, una volta terminate avremo a disposizione 40 posti letto che andranno a completare il percorso della salute mentale”.

Tra gli interventi da ricordare il progetto di riorganizzazione dell’ospedale di Volterra. Un investimento di circa 7 milioni di euro che prevede la realizzazione di tre nuovi corpi di fabbrica collegati strutturalmente, la ristrutturazione dei livelli 00 e 02, il completamento del percorso di rifunzionalizzazione dell’ospedale e il rafforzamento delle attività sanitarie del pronto soccorso, dell’area critica e dell’area chirurgica.

