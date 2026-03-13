Sanità, Faraoni “Piano di riqualificazione mai visto prima in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'inaugurazione di oggi restituisce alla piena funzionalità una delle strutture di emergenza-urgenza più grandi che abbiamo in Sicilia, uno dei 25 pronto soccorso che stiamo portando a compimento in un piano di riqualificazione mai visto prima, grazie all'impulso del presidente Schifani. Oggi ridiamo alla comunità circa 2000 metri quadrati di servizi completamente ristrutturati e innovati, punto di riferimento per un territorio molto più ampio della sola città di Palermo. Siamo in un contesto in cui dobbiamo integrarci con il resto della regione. Il presidio ospedaliero Cervello ha una grande storia, con ottime professionalità capaci di dare risposte anche a bisogni di alta complessità, arginando in maniera forte la domanda di sanità orientata verso alte regioni". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, partecipando all'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo, assieme al direttore generale dell'Azienda ospedaliera Villa Sofia - Cervello, Alessandro Mazzara. "La sanità siciliana si sta muovendo verso una riqualificazione dei propri spazi in maniera adeguata e allineata ai livelli di qualità richiesti" ha aggiunto, ringraziando la direzione dell'azienda ospedaliera per il rispetto dei tempi di consegna e per il lavoro svolto. "Ci sono fatti dolorosi che accadono - ha proseguito l'assessore in riferimento alla recente inchiesta giudiziaria - ma che non possono eliminare l'efficacia dell'azione che col governo Schifani abbiamo messo in campo con tanto impegno. L'obiettivo è quello di garantire ai pazienti e ai loro familiari standard assistenziali sempre più elevati, garantendo l'accesso alle cure in tempi ragionevoli e personale qualificato". vbo/mca1 (Fonte video: Regione Siciliana)