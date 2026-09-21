SIRACUSA (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato stamattina, all’ospedale Rizza di Siracusa, il nuovo Motorhome dell’ASP, un’unità mobile aziendale destinata all’erogazione di servizi odontoiatrici itineranti su tutto il territorio provinciale. L’iniziativa si inserisce in “Contrastare la povertà sanitaria”, progetto promosso nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 con il coordinamento dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà).

L’evento ha preso il via nell’aula aziendale della Formazione, al secondo piano della palazzina all’ingresso dell’ospedale in viale Epipoli 72, dove sono state illustrate le attività sanitarie, i servizi di ascolto, orientamento e prevenzione erogati attraverso la struttura mobile, insieme alle prime tappe programmate nel territorio provinciale e al quadro generale della progettualità promossa dall’Azienda sanitaria.

Successivamente, nell’area esterna del presidio ospedaliero, si è svolta la cerimonia di inaugurazione e avvio operativo del mezzo, con la benedizione impartita dal parroco della cappella dell’ospedale Umberto I di Siracusa, frate Gabriele. Il momento istituzionale è stato presieduto dal commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, assieme al direttore del Dipartimento ADISS Dipartimento dell’Assistenza Distrettuale e dell’Integrazione Socio Sanitaria (ADISS) e presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Siracusa (OMCeO SR), Anselmo Madeddu, e a Marine Vèronique Castaing, responsabile dell’attuazione sul territorio di Siracusa degli interventi del PNES (Piano Nazionale Equità nella Salute 2021-2027). All’incontro – moderato da Adalgisa Cucè, responsabile dell’Unità operativa Informazione e Comunicazione dell’Asp, nonchè referente Comunicazione ed Educazione sanitaria per il programma PNES – hanno preso parte anche parlamentari del territorio, sindaci, assessori ai Servizi sociali, il Comitato consultivo aziendale, le associazioni coinvolte nelle iniziative di prossimità e il presidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa, oltre ai dirigenti e agli operatori sanitari del programma PNES/INMP.

“Attraverso questa attività che vedrà lo strumento del motorhome girare in tutti i Comuni della nostra provincia – ha spiegato il commissario straordinario Iraci – raggiungeremo i Comuni più lontani per assicurare una equità delle prestazioni anche ai cittadini più svantaggiati che hanno più difficoltà a raggiungere i nostri ambulatori”. Proprio sui cittadini più svantaggiati e con difficoltà economiche Iraci ha voluto porre l’attenzione, alla luce dei dati delle statistiche nazionali: “E’ un’iniziativa volta al soddisfacimento dei servizi odontoiatrici che, dicono le statistiche nazionali, sono stati da una gran parte della popolazione un pò abbandonati per difficoltà economiche. E quindi, in questo modo, dovremmo consentire di ridurre il gap fra popolazione con difficoltà economica e il resto della popolazione”. Il motorhome offrirà un servizio completo, tutte le prestazioni che riguardano l’odontoiatria, compresa la possibilità di far acquisire delle protesi.

Fondamentale, in questa iniziativa, è il supporto degli enti del Terzo Settore: “Importantissimi – ha puntualizzato Iraci – perchè ci daranno la possibilità di sostenere questa mission che non è solo istituzionale, ma è una missione di carattere sociale che riguarda tutta la nostra popolazione”.

Il direttore del Dipartimento Integrazione Socio-Sanitaria Anselmo Madeddu ha richiamato l’importanza dell’integrazione clinica e gestionale: l’unità mobile lavorerà in stretto raccordo con i servizi sociali dei Comuni, le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità per assicurare la presa in carico globale e la continuità assistenziale dei cittadini.

Non solo Odontoiatria, tra gli altri progetti è presente anche un servizio di assistenza a domicilio per donne post-gravidanza, famiglie di pazienti psichiatrici, ambulatori di prossimità. “E’ sempre lo stesso concetto, cioè quello di evitare le diseguaglianze e contrastarle, dare pari opportunità ed estendere il servizio direttamente a casa dei cittadini: l’assistenza di prossimità. Anche questo è un settore molto importante, l’ASP ha lavorato già su quattro progetti, sono in cantiere altri otto progetti, e tutti questi vanno nella stessa direzione”, ha aggiunto.

Dal progetto non sono escluse le scuole e i centri educativi, punti cardine dell’educazione sanitaria, come ha spiegato Madeddu: “Il coinvolgimento delle scuole diventa assolutamente fondamentale perchè bisogna andare verso un cambiamento culturale”.

Marine Vèronique Castaing, responsabile dell’attuazione sul territorio di Siracusa degli interventi del PNES ha voluto illustrare dei numeri di partenza che lasciano sicuramente ben sperare sul successo del progetto: “A ottobre contiamo di partire con i territori del sud della provincia, con Rosolini e Ferla, per poter portare il motorhome sotto i palazzi delle persone aventi diritto, che hanno meno di 10.000 euro di ISEE o che hanno in alternativa un’attestazione da parte dei servizi sociali. Per questo anche la grande importanza di coinvolgere i servizi sociali che sul territorio conoscono molto bene i fabbisogni e i profili della loro popolazione assistita”.

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