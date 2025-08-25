Sanità, Aurigemma “Servono visione e progettualità”

RIMINI (ITALPRESS) - "La sanità viene da anni difficili. Non è solo una questione economica, la sanità ha bisogno di visione, progettualità e un nuovo modello. La società vive un inverno demografico ma anche, fortunatamente, l'aumento dell'età media, questo comporta un livello di assistenza e di prestazioni diverso rispetto al passato". Lo dice a margine del 46^ Meeting di Rimini Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio Regionale del Lazio. xb1/sat