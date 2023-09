Sanità, al Policlinico di Bari l’evento sul futuro connesso

BARI (ITALPRESS) - Istituzioni e operatori, insieme, per guardare al futuro della sanità digitale in Italia. Questo l'obiettivo dell'evento "Reti Ultraveloci per abilitare la Sanità Digitale" che si è tenuto al Policlinico di Bari. L'azienda ospedaliero-universitaria pugliese è stata la prima a essere dotata della connettività con la banda ultralarga, con velocità fino a 10 gigabit al secondo, nell’ambito del Piano Sanità Connessa. Un piano finanziato a livello nazionale con 314 milioni dai fondi Pnrr, che solo in Puglia sta mettendo in rete altre 77 strutture grazie alla sinergia tra Regione Puglia con la sua società in-house InnovaPuglia, Infratel Italia e Vodafone Italia. f06/mgg/gtr