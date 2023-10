Sangiuliano “Crocifisso dalla ‘casta’ sul tax credit”

ROMA (ITALPRESS) - "In questi giorni vengo crocifisso da una casta molto ricca", che guadagna "milioni di euro", perchè "mi sono permesso di dire che, nel sistema del tax credit, ci sono delle cose sospette, che fanno riflettere: film che ricevono milioni di contributi pubblici e che in sala vengono visti da pochissime persone". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso de "L'Italia vincente - Un anno di risultati", l'iniziativa organizzata al teatro Brancaccio di Roma dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia di Camera e Senato. "Solo per aver parlato di una riforma - che non significa non dare importanza all'audiovisivo, che è assolutamente importante - sono stato crocifisso", ribadisce, sottolineando che "faremo un piccolo taglio per razionalizzare, vogliamo incidere sulla spesa". xl3/xi2/mgg/