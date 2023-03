CAGLIARI (ITALPRESS) – “I lavoratori e il territorio meritano risposte urgenti, la Regione Sardegna è pronta a fare la sua parte. Nelle prossime ore chiederò un incontro urgente al Ministero e ai commissari affinchè venga fatta chiarezza su tre punti fondamentali: le sorti del presidio industriale, la scelta, in corso da diversi mesi, di Acciaierie d’Italia di bloccare gli ordinativi verso Sanac, e infine Il pagamento dei debiti”. Lo dichiara l’assessora dell’Industria, Anita Pili, che questa mattina è andata a fare visita ai lavoratori della Sanac di Macchiareddu, riuniti in assemblea. La società al momento si trova in amministrazione straordinaria controllata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Foto: ufficio stampa regione Sardegna

(ITALPRESS).