San Siro, Salvini “Delibera non chiara, se non c’è totale trasparenza non penso sia giusto votare”

MILANO (ITALPRESS) – “Ad ora ne sappiamo poco e nulla. E così gli stessi consiglieri comunali. Votare ad occhi chiusi qualcosa di cui non conosci approfonditamente i contenuti, in un momento di inchieste sull’edilizia, sull’urbanistica, di blocco di palazzi e caseggiati e di arresti… Se non c’è totale trasparenza e chiarezza non penso sia giusto votare”. Così il vicepremier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini in un’intervista a Telelombardia alla domanda sulla delibera riguardante la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter che dovrebbe essere votata oggi dalla giunta di Palazzo Marino.

“Sono stati persi 5 anni di tempo e un miliardo di investimenti – ha aggiunto – Fortunatamente con le Olimpiadi Milano-Cortina abbiamo avuto un approccio diverso, le cose si stanno facendo e per Milano, la Lombardia e la Valtellina rimarrà tanto sul territorio”.

