San Raffaele, Bertolaso “Errori riparati, non capisco le polemiche politiche”

MILANO (ITALPRESS) - "Sono molto attento, ma certamente non sono preoccupato per quello che è il livello di professionalità di tutto il personale medico, degli infermieri e dei tecnici. Da un punto di vista del management ovviamente ci sono stati degli errori, ma sono errori ai quali spero si sia riparato con quella che è stata la decisione del consiglio di amministrazione del San Raffaele". Così l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso a margine dell'evento "Farmaceutica. Le sfide dell'innovazione legislativa, ricerca e sostenibilità" a Milano in merito ai gravi fatti avvenuti tra il 5 e il 7 dicembre all'Ospedale San Raffaele.