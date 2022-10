SAN MARINO (ITALPRESS) – Ha aperto i battenti questa mattina all’interno della Fiera di Rimini il TTG Travel Experience, l’evento fieristico di riferimento internazionale e punto d’incontro strategico per tutte le imprese e le istituzioni che trattano il prodotto turistico. All’Opening Ceremony di questa mattina ha preso parte per la Repubblica di San Marino il Segretario di Stato Federico Pedini Amati, accompagnato dal Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini e il Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica.

“Dopo i difficili anni della pandemia, vogliamo celebrare con questa fiera la rinascita e la resilienza del comparto, che nella sola Emilia Romagna ha un valore di 19 miliardi di euro”, ha dichiarato nel suo discorso di apertura l’Assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio della Andrea Corsini.

A seguito della cerimonia d’apertura, la delegazione della Repubblica di San Marino ha ricevuto presso la propria area espositiva la visita del Segretario Generale del Ministero del Turismo italiano Lorenzo Quinzi e del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Al centro dei colloqui, le strategie per l’anno 2023 e i tanti tavoli di lavoro comuni, con un unico minimo comune denominatore: il Tavolo Turistico Territoriale.

La giornata si è aperta con l’intervento del Segretario Pedini Amati alla conferenza dell’Associazione Nazionale Bus Turistici italiani: una piattaforma dove ribadire la collaborazione in atto su tutti i livelli con il Ministero del Turismo italiano e sondare l’ingresso alla realtà associativa anche agli operatori della Repubblica di San Marino.

– foto ufficio stampa Repubblica S.Marino –

(ITALPRESS)

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com