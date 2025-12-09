San Antonio vince in casa di New Orleans, Minnesota cade contro Phoenix: il resoconto Nba

ROMA (ITALPRESS) – Con qualche brivido più del previsto, San Antonio vince in casa di New Orleans e si rialza immediatamente dopo la sconfitta di pochi giorni fa contro Cleveland. Arrivo in volata per gli Spurs, che sembrano aver messo in cassaforte la vittoria dopo il primo tempo, chiuso con ben venti punti di vantaggio sul 57-77. Ma con un terzo quarto da 45-23 di parziale i padroni di casa riaprono la partita, costringendo gli ospiti a salvarsi nell’ultimo quarto con i canestri decisivi di Dylan Harper, autore di 22 punti dalla panchina con il 63% dal campo, per il 132-135 finale. Ma a prendersi la scena è il ventenne Derik Queen, che, da rookie, trova la sua prima tripla doppia in Nba con 33 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Il classe 2004 è solo il quinto nella storia a firmare una tripla doppia nel suo anno d’esordio, eguagliando stelle come Luka Doncic, LeBron James, Victor Wembanyama e De’Aaron Fox.

Vittoria esterna e, anche in questo caso, molto tirata, per Phoenix nello scontro diretto con Minnesota. I Suns si portano a casa una partita condotta nel punteggio per larghi tratti, a parte il finale di terzo quarto, vincendo per 105-108 grazie alle prestazioni solide di Mark Williams (22 punti con il 78% dal campo) e Collin Gillespie, impreciso al tiro (6/15), ma capace di mettere a segno tre triple.

Dall’altra parte, un po’ di rammarico per i Timberwolves, che buttano alle ortiche una prestazione da 40 punti e 9 rimbalzi di Anthony Edwards e, soprattutto, si vedono interrompere una striscia di cinque vittorie consecutive.

A completare il programma della notte italiana è la partita tra due squadre che navigano nei bassifondi delle due Conference, ovvero Indiana a Est e Sacramento a Ovest. Quarta vittoria nelle ultime sei partite per i Pacers, che allungano nel primo tempo ma vengono poi ripresi nel terzo quarto dai Kings, prima di dare di nuovo lo strappo decisivo nell’ultimo quarto per il 116-105 finale. Gli oltre venti punti a testa per Andrew Nembhard (28 con 12 assist), Bennedict Mathurin (25) e Pascal Siakam (23) rendono vana la tripla doppia numero 207 in carriera di Russel Westbrook, che chiude con 24 punti, 12 rimbalzi e 14 assist.

-Foto IPA Agency-

