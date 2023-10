ROMA (ITALPRESS) – Samuele Angelini del G.S. Fiamme Oro ha vinto l’Europe Triathlon Cup Yenisehir con un’importante prova di corsa finale che gli ha permesso prima di recuperare i fuggitivi e poi di vincere la volata con un allungo negli ultimi 200 metri di gara. Angelini ha centrato la sua seconda vittoria in Europe Triathlon Cup dopo quella di Kitzbuhel di giugno. Questa medaglia chiude un ottimo fine settimana per il triathlon italiano con le positive prestazioni e le medaglie degli atleti azzurri del paratriathlon, junior ed èlite. Nella gara uomini di Europe Cup, oltre alla medaglia d’oro di Angelini, hanno completato i risultati italiani iscritti a titolo personale: Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) 13°, Matteo Perri (Minerva Roma) 19°, Davide Menichelli (Doria Nuoto 2000 Loano) non ha completato la sua gara. Dopo un nuoto che non ha creato particolari scossoni, sono andati in fuga cinque atleti: Dey (Gbr), Lerno (Fra), Diener (Ger), Dodi (Hun) e Faeh (Sui). Il gruppo dei fuggitivi, diventato di quattro atleti dopo la scivolata dell’ungherese, è arrivato al cambio con oltre trenta secondi sul plotone condotto da Stateff e con tutti gli italiani al suo interno. La corsa ha determinato le prime posizioni, con il recupero di Samuele che nell’ultimo chilometro ha agganciato la testa della gara del britannico Dey e lo ha battuto con una decisiva accelerazione a duecento metri dal traguardo. Al terzo posto il francese Vitiello. Buona prova tra le donne di Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre) che continua il suo recupero completo ad alti livelli con questo quinto posto in Europe Triathlon Cup. Per le italiane in gara è entrata in top ten anche Myral Greco (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma) che ha chiuso in decima posizione la sua prova, 22^ Francesca Crestani (Valdigne Triathlon) e 23^ Alice Riebler (G.P. Triathlon). Chiara Lobba (K3 Cremona) non ha completato la gara. La gara è stata caratterizzata dalla fuga dopo la prima frazione di Lea Marchal (Fra) e Sophie Alden (Gbr), le due atlete sono state riprese nell’ultima frazione di corsa che è risultata decisiva per le posizioni al traguardo. Ha vinto Annabel Morton (GBR) davanti al duo tedesco Franka Rust seconda al traguardo e Julia Bròcker terza. Quarta la spagnola Marìa Teresa Jimènez-Orta Guerrero e quinta la Mallozzi.

