PALERMO (ITALPRESS) – “La Sicilia deve diventare punto di riferimento per la Lega e per il centrodestra. Siamo qui per unire, vogliamo essere i protagonisti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palazzo dei Normanni, a Palermo, per presentare il nuovo gruppo parlamentare siciliano presieduto da Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars.

“Voglio per la Lega e per la Sicilia un 2022 memorabile – ha aggiunto -. Oggi è l’inizio di un percorso. L’obiettivo è vincere e governare bene questa regione. Ho chiesto alla Meloni di reincontrarci, il centrodestra ha il dovere di essere unito e compatto per vincere in Sicilia e a livello nazionale”.

(ITALPRESS).