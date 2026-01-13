ROMA (ITALPRESS) – “Sono contento di quello che stiamo facendo. Sicuramente non è il momento per togliere militari dalle strade e dalle stazioni. Anzi c’è bisogno di ancora più divise”. Lo ha detto, a proposito del decreto sicurezza, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Intervenuto al convegno “Visione turismo”, organizzato dalla Lega nella sala Koch di Palazzo Madama. “È un errore in questo momento tagliare ‘strade sicure’ e togliere militari dalle strade”. Dialogo con il ministro Crosetto? “Ci stanno parlando i miei”.

“Ho già convocato tutti i sindacati per domani”, ha concluso Salvini, a proposito dello sciopero dei taxi di oggi.

