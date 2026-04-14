ROMA (ITALPRESS) – “Il miliardo messo in bilancio dal governo sul taglio delle accise non è sufficiente: non si può andare avanti così per settimane, per questo chiediamo alla Commissione europea una possibilità di deroga al patto di stabilità sull’energia, identica a quella che c’è sulle armi“. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a Non Stop News su Rtl 102.5. “Sul carburante c’è un’evidente speculazione in corso, ma Bruxelles non può fare finta di niente. C’è una guerra che non abbiamo voluto che si somma a un’altra che non abbiamo voluto. L’Italia non è in guerra, ma non può pagarne lo scotto: gli aiuti di Stato può farli chi ha capienza di bilancio come Germania o Francia, a noi chiedono rigore e il rigore in questo momento non è assolutamente sostenibile. O Bruxelles se ne accorge o la sveglia gliela suoniamo noi”, aggiunge.

“Le compagnie aeree mi chiedono di aumentare i prezzi dei biglietti perché il costo del carburante è raddoppiato nell’arco di alcuni giorni, ma per ora sono riuscito a tenere tutto fermo. È chiaro che se il conflitto dovesse andare avanti per altre settimane diventa più difficile tenere tutto fermo, ma non vorremmo avere problemi con la stagione turistica per l’inerzia di Bruxelles”, ha concluso Salvini.

“Non so a cosa stiamo assistendo: la situazione è già complicata di suo senza che qualcuno si svegli attaccando il Papa, c’è un limite alla pazienza umana. Se c’è una guida morale, spirituale e politica che sta invitando al dialogo e chiedendo la risoluzione dei conflitti è proprio il Papa – continua Salvini, – Mi interessa poco sapere cosa intendesse il presidente degli Stati Uniti, ma so che la situazione economica per milioni di italiani rischia di diventare sempre più complicata; stiamo ipotizzando una serie di soluzioni, come il blocco del conto bollette su luce, gas e gasolio per tutto il 2026 al pre guerra in Iran. C’è bisogno di collaborazione anche da parte dell’Europa, che lasci un minimo di libertà di manovra ai singoli paesi: o la sospensione del patto di stabilità la fa Bruxelles di sua iniziativa o saremo costretti a fare da soli. Non chiediamo i soldi in più, ma semplicemente di usare quelli che abbiamo a bilancio per bloccare ogni aumento almeno per tutto il 2026″, conclude.

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