CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Uno dei leader dell’opposizione che ha parlato prima ha detto ‘cantieri fermi e opere inutili’. Significa ignorare quello che per lavoro si dovrebbe sapere. Non sempre le opposizioni sanno ciò di cui stanno parlando. Di investimenti già tutti finanziati siamo a 256 miliardi di euro”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio.

“Prima ho sentito dire che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io me lo aspetterei da un’opposizione responsabile per interventi sul campo economico, sull’immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia come c’è stato il referendum. Ma sull’utilità delle opere pubbliche la battaglia politica dal mio punto di vista fa il male del Paese e del sistema Paese. Vi faccio qualche esempio di queste grandi opere. La Tav”, ha detto. “Tenete presente la vergogna italiana che questa mattina, mentre noi siamo a Cernobbio e tra poco ci sarà il coffee break, abbiamo 400 donne e uomini in divisa delle forze dell’ordine a proteggere cantieri, imprese e gallerie. Siamo l’unico paese occidentale con centinaia di agenti, a volte in assetto antisommossa, a proteggere un tunnel ferroviario”, conclude.

– foto IPA Agency –

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