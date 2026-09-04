Rixi incontra a Tokyo il viceministro giapponese Nagai e il presidente di Ihi Ide

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi ha incontrato a Tokyo il viceministro giapponese ai Trasporti Manabu Nagai e il presidente di IHI, Hiroshi Ide, accompagnato dall’ambasciatore italiano in Giappone Mario Vattani. Al centro dell’incontro, spiega una nota del ministero, il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Giappone nei settori dei trasporti, delle infrastrutture e dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle opportunità di cooperazione industriale e allo sviluppo di progetti di interesse comune.

Il confronto ha rappresentato un’importante occasione per consolidare i rapporti tra due Paesi caratterizzati da competenze industriali avanzate, capacità tecnologiche e una forte vocazione alla realizzazione di infrastrutture strategiche.

Il viceministro Rixi ha sottolineato che “Italia e Giappone sono due realtà industriali e tecnologiche di primo piano, unite da rapporti solidi e da una crescente convergenza su infrastrutture, mobilità e innovazione. Vogliamo rafforzare questa collaborazione e creare nuove opportunità per le nostre imprese, mettendo a sistema competenze, tecnologia e capacità industriale. Il confronto con le istituzioni e con grandi realtà come IHI è fondamentale per costruire partnership concrete e durature“.

L’incontro, conclude la nota, “conferma la volontà dell’Italia di consolidare il dialogo con il Giappone e di sviluppare nuove occasioni di collaborazione nel comparto delle infrastrutture e dei trasporti, anche in vista delle future sfide legate alla mobilità sostenibile, alla digitalizzazione e all’innovazione”.

-Foto ufficio stampa Mit-

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