Salvini “Rivedere le regole Isee, in corso confronto in maggioranza”

Inauguration of the works on the Campolattaro reservoir, in the Sannio area, attended by the Deputy Prime Minister and Minister of Infrastructure and Transport, Matteo Salvini.

ROMA (ITALPRESS) – “Ne parlavo ieri con il ministro Giorgetti, penso, ed è un tema che abbiamo portato come Lega nel dibattito politico e adesso c’è un confronto in maggioranza, che credo sia giusto rivedere le regole del reddito Isee perchè tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi”. Lo ha detto il leader della Lega, in videocollegamento alla festa dell’Udc. “Non è possibile che possedere una prima casa, comprata dopo anni di sacrifici, ti tolga dalla possibilità di avere un contributo pubblico”, ha aggiunto.

– Foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE