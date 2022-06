Salvini “Rdc utile per poco tempo, dare fondi a chi assume”

"Il reddito di cittadinanza può essere utile per poco tempo a chi non ha un lavoro, altrimenti si trasforma in uno strumento di disoccupazione e lavoro nero". Così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un incontro elettorale con il candidato sindaco Roberto Lagalla e i candidati di Prima l'Italia alle Terrazze a Mondello. xd8/fil