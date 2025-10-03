Salvini “Proponiamo una revisione della legge sugli scioperi, sanzioni in base ai danni”

Roma Camera dei deputati conferenza stampa della Lega per presentare la proposta sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Nella foto Matteo Salvini

ROMA (ITALPRESS) – “Come Lega proponiamo una revisione della legge che riguarda lo sciopero per aggiornare i tempi e i modi”, per garantire il diritto di sciopero che è sacrosanto, ma chiedere pesanti sanzioni a chi sciopera illegalmente, perché solo oggi rimarranno a piedi un milione di italiani” che “devono poter essere risarciti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Mattino 5” su Canale 5. “Conto che la proposta che sto portando avanti di far pagare una cauzione a chi organizza queste manifestazioni in caso di danni venga approvata da tutto il parlamento, perché non possono essere gli italiani a pagare per i danni fatti da qualche delinquente”, sottolinea. Le sanzioni “devono essere proporzionate al danno fatto. Oggi chi sciopera illegalmente crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle imprese e ai lavoratori. Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”, conclude.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

