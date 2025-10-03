Salvini “Proponiamo una revisione della legge sugli scioperi, sanzioni in base ai danni”

ROMA (ITALPRESS) – “Come Lega proponiamo una revisione della legge che riguarda lo sciopero per aggiornare i tempi e i modi”, per “garantire il diritto di sciopero che è sacrosanto, ma chiedere pesanti sanzioni a chi sciopera illegalmente, perché solo oggi rimarranno a piedi un milione di italiani” che “devono poter essere risarciti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Mattino 5” su Canale 5. “Conto che la proposta che sto portando avanti di far pagare una cauzione a chi organizza queste manifestazioni in caso di danni venga approvata da tutto il parlamento, perché non possono essere gli italiani a pagare per i danni fatti da qualche delinquente”, sottolinea. Le sanzioni “devono essere proporzionate al danno fatto. Oggi chi sciopera illegalmente crea un danno di miliardi di euro al sistema Italia, alle imprese e ai lavoratori. Lo organizza Landini? Lo paghi Landini”, conclude.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).