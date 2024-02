Salvini “Le infrastrutture sono la spina dorsale del Paese”

BERGAMO (ITALPRESS) - Questo “è un altro passo importante. In tutta la Lombardia e in tutta Italia stiamo recuperando gli anni perduti”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, questa mattina a proposito dell’avvio dei lavori della nuova stazione di Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio e raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro–Bergamo. “Le infrastrutture sono la spina dorsale del Paese e la Lombardia come locomotiva ha bisogno di più treni. Sono molto contento”, ha aggiunto Salvini. xp2/vbo/gtr