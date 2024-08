Salvini “Ius Scholae non è priorità, la legge attuale funziona”

RIMINI (ITALPRESS) - Lo Ius Scholae “non è una priorità e non è nell’agenda di governo. Non ho voglia di far polemica ma l’Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze di tutti, quindi legge che va bene non si cambia”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. xb1/sat/gsl