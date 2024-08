RIMINI (ITALPRESS) – Lo Ius Scholae “non è una priorità e non è nell’agenda di governo. Non ho voglia di far polemica ma l’Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze di tutti, quindi legge che va bene non si cambia”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini.

“Aiutare l’immigrazione regolare, l’integrazione è fondamentale ed è una delle priorità della Lega e di questo governo, quindi abbiamo più di una iniziativa – ha sottolineato Salvini -. Ovviamente deve essere coincidente con la lotta ai trafficanti di esseri umani e con la certezza dei diritti e dei doveri per tutti. Più persone per bene ci sono in Italia a prescindere dal Paese di nascita e meglio è, su questo siamo assolutamente accordo”.

– Foto xb1/Italpress –

