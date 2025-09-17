Salvini “Italiani fanno sacrifici, giusto chiedere contributo a banche”

MILANO (ITALPRESS) – “Io penso che in un momento complicato tutti debbano fare la loro parte, comprese le banche. Riequilibrare una parte di questi enormi guadagni redistribuendo tra famiglie e italiani indebitati penso che sia utile per questo Paese”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un’intervista a Telelombardia.



“Io sono un liberale e quindi per togliere le tasse. Ma in un momento in cui tanti italiani stanno facendo sacrifici mi sembra giusto chiedere un contributo – ha spiegato -. L’Italia sta meglio della Francia, però è vero che il potere reale di acquisto non cresce come dovrebbe. Le banche l’anno scorso hanno guadagnato 46,5 miliardi di euro. Se si chiudesse il 2025 con le banche che, anzichè 46,5 miliardi, ne guadagneranno solo 43 non penso che ci sia la disperazione in Borsa e nella city”.

“E per una banca quei milioni non cambiano la vita, mentre con quei soldi possiamo rasserenare la vita a milioni di italiani che hanno una cartella esattoriale che li fa impazzire”, ha sottolineato.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).