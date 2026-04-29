Salvini “Investire di più su risorse per le famiglie e per le imprese in difficoltà”

ROMA (ITALPRESS) – “Non vogliamo un’uscita da nulla, siamo per una strada percorribile con fondi esclusivamente italiani, che richiede un ok dell’Europa”. Così Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché leader della Lega, in una intervista a “Il Sole 24 Ore” chiarisce la posizione del suo partito alla vigilia della presentazione in Parlamento delle risoluzione di maggioranza sul Dfp.

“Noi proponiamo solo quello che si può fare, e che altri già fanno da anni. Premesso che l’Europa è per l’ennesima volta lenta e incapace di affrontare i problemi reali dei cittadini, come giustamente sottolineato anche dal presidente di Confindustria Orsini, alla luce della grave situazione internazionale e in base a norme europee esistenti noi chiediamo di poter investire tutte le risorse necessarie per aiutare famiglie e imprese in difficoltà per gli aumenti dei prezzi dopo la guerra in Iran. Quindi non si tratta di un’uscita da nulla, ma di una strada percorribile con fondi esclusivamente italiani, che richiede un ok dell’Europa” aggiuge Salvini.

“La Lega ritiene urgente che l’Europa conceda, ai Paesi che lo chiederanno, la stessa libertà di spesa straordinaria che oggi è prevista per l’acquisto di armi anche per aiutare famiglie e imprese ad affrontare i rincari di carburanti e bollette. Ci sono maggiori costi che rischiano di paralizzare il Paese, di far fallire aziende e di bloccare i consumi. Come possono non rendersene conto a Bruxelles?”.

“La nostra responsabilità è confermata dai conti in ordine, dalla Borsa in crescita, dalla corsa all’acquisto dei BTp, dal miglioramento del rating e dallo spread, sceso a quota 80 oggi dai 236 del 2022. Ma la guerra in Iran ha scatenato un aumento dei prezzi eccezionale, che merita risposte rapide ed altrettanto eccezionali. Ce lo chiede l’intero sistema produttivo. Meglio investire miliardi oggi per superare questo momento e aiutare imprese e famiglie, che non spenderne il doppio fra sei mesi per aiutare migliaia di nuovi disoccupati e cassaintegrati”.

Sulla possibile proroga del taglio delle accise sui carburanti il ministro Salvini, dice: “I tecnici dei ministeri ci stanno lavorando, sicuramente non verrà azzerato quanto abbiamo già fatto settimane fa, peraltro primo Paese in Europa ad agire in questo senso per contenere l’aumento di gasolio e benzina. A questo proposito è necessario scongiurare lo sciopero degli autotrasportatori proclamato per maggio: sarebbe un disastro economico. Le imprese hanno tutte le ragioni, come le compagnie aeree e di navigazione che stanno sostenendo costi pesanti. Sarebbe impensabile che Bruxelles ci impedisse di aiutarle”.

Sulla possibilità di un nuovo Pnrr per superare la crisi energetica aggiunge: “Stiamo lavorando giorno e notte per spendere, e bene, i miliardi dell’attuale Pnrr, fra mille difficoltà di costi e di tempi. A un nuovo Pnrr dico di no. Significherebbe che l’Italia si indebiterebbe ancora con la stessa Ue, che oggi non permette di fare gli investimenti di cui abbiamo urgentemente bisogno, non solo per il caro-energia, ma ad esempio per la manutenzione e messa in sicurezza del territorio. Penso anche ad un grande piano di sviluppo dell’energia nucleare, senza il quale l’Italia non potrà mai avere la necessaria indipendenza energetica”.

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