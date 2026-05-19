Salvini “Si va verso una proroga del taglio delle accise. Chiederemo all’UE deroga del Patto di Stabilità solo per l’Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo la guerra in Iran sono aumentati di molto i costi dell’energia e questo influisce sulla vita di famiglie e imprese. Noi chiediamo all’Ue non i soldi di altri, ma di poter usare i soldi che l’Italia ha in cassa per aiutare famiglie e imprese in difficoltà, così come ci permetterebbe di fare oggi per comprare le armi. Ma la risposta oggi è no, immagino che chiederemo come governo italiano non la possibilità per tutti i Paesi europei di derogare, ma di farlo noi con i nostri soldi e per i nostri cittadini”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a RTL 102.5. “Penso che dovranno dirci di sì perché aprire un’infrazione europea per un Paese che vuole aiutare famiglie e imprese in difficoltà con due guerra in corso mi sembra folle”, aggiunge.

“Dopo venerdì dovremmo prorogare sicuramente” il taglio delle accise, “ma per migliaia di autotrasportatori questo taglio è irrilevante. Abbiamo la riunione venerdì con tutte le sigle dell’autotrasporto per ravvivare un credito d’imposta e trovare alcune centinaia di milioni di euro per coprire dei bilanci che sono in perdita. Gli autotrasportatori hanno proclamato uno sciopero per tutta la prossima settimana e hanno ragione, dobbiamo poterli aiutare perché fermate per una settimana i camion vuol dire avere l’Italia nel caos. Mi stupisce che a Bruxelles qualcuno non si renda conto della situazione – prosegue -, qua non si tratta di essere leghisti, sovranisti o euroscettici, ma di scegliere se fermare un Paese o permettere a un governo di spenderete i soldi degli italiani per aiutare altri italiani”.

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